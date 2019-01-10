Ünlü et lokantasının sahibi itirafçı olmak istediğini belirterek, teslim oldu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bir dönem Bolu Dağındaki İsmailin Yeri isimli ünlü et lokantasının sahibi olan İsmail Çolakın, Finlandiyaya kaçtığı tespit edildi.

"Umreye gidiyorum" diyerek darbe girişiminden 6 ay önce kentten ayrıldığı saptanan Çolak, dün, itirafçı olarak teslim olmak istediğini Türk makamlarına bildirdi. Talebin kabul edilmesi üzerine İsmail Çolak, uçakla geldiği İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Çolakın, emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.