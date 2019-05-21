Ünlü gömlekçiyi öldüren çete çökertildi

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Ünlü gömlekçi Ali Rıza Gültekin’i öldürten kumar çetesi çökertildi

Beşiktaş’ta Crispino markasının eski sahibi Ali Rıza Gültekin’in öldürülmesini azmettirdiği ileri sürülen kumar çetesine operasyon düzenlendi. İstanbul ve 5 ayrı ilde düzenlenen operasyonda çete üyesi 10 kişi gözaltına alındı.

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2018 Kasım ayında Beşiktaş’taki bir kumarhaneye giden ünlü işadamı Ali Rıza Gültekin kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.
 
KUMAR BORCU NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ
 
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işadamı Gültekin’in kumar oynamak için gittiği, M.B.’ye ait kumarhaneye olan borcu nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti.
 
İSTANBUL’UN EN BÜYÜK KUMAR ÇETESİ
 
Yürütülen soruşturmada, M.B.’nin, İstanbul’daki en büyük kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu tespit edildi.
 
İŞ ADAMLARINI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER
 
Kumar çetesinin, işadamlarının zaaflarından faydalanarak önce onları kumarhanelere getirdikleri, daha sonrada bu kişilerin para, gayrimenkul ve menkullerini kumar oynatarak ellerinden aldıkları tespit edildi. Borçlanan işadamlarına yüksek faizli senetler imzalattıkları da belirlendi.
 
KUMAR ÇETESİNE 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
 
İstanbul’un en büyük kumar organizasyonlarını yapan M.B. liderliğindeki çeteye İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla’da eşzamanlı operasyon düzenlendi.
 
10 ÇETE ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
 
Yapılan operasyonlarda çete üyesi 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter elegeçirildi.
 
(Habertürk)

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