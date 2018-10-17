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Ünlü İpar Köşkü, 260 milyon liraya satılıyor

İstanbul’da 1901’de cerrah Cemil Topuzlu tarafından yaptırılan, bir dönem Banker Kastelli’nin de sahibi olduğu ünlü İpar Köşkü, 260 milyon liraya satılıyor.

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İstanbul'da ünlü cerrah Cemil Topuzlu tarafından 1901'de yaptırılan, bir dönem Banker Kastelli'nin de sahibi olduğu ünlü İpar Köşkü satışa çıkarıldı. 260 milyon liraya satılacak köşkü, Pera Palas gibi ünlü binaların mimarı Aleksander Vallaury inşa etti.
 
Cemil Topuzlu köşküne o kadar çok özendi ki, 1912'de devrin sadrazamı Gazi Ahmet Muhtar Paşa güzelliği karşısında etkilendi ve Topuzlu'ya İstanbul Şehreminliği (belediye başkanı) görevini verdi.
 
Köşk, 1931'de şimdiki adını da veren İpar ailesine geçti. "Banker Kastelli" olarak tanınan Abidin Cevher Özden de bir dönem köşkün sahibi olmuştu. Köşkün satışını yapacak olan gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş şöyle dedi:
 
"Köşkte 20 oda 4 salon ve 18 banyo bulunuyor. Birinci dereceden tarihi eser olan ana köşk, bin 350 metrekare kapalı alandadır. Bir de aynı arsa içerisinde iki köşk daha var. Yani 260 milyon lirayı veren kişi, üç köşkün de sahibi olacak."
 
 
(Sabah)

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