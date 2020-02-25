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Ünlü iş adamının 14 yaşındaki oğlu intihar etti

Sarıyer'de ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti.

DHA25 Şubat 2020 Salı14:58 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:22

Olay, Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A.'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

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