Vefat eden ünlü iş insanı Ömer Saçaklıoğlu'nun 20 milyarı aşan miras davası da Rezan Epözdemir'e uzandı. Rezan Epözdemir'in miras davasında Ömer Saçaklıoğlu'nun eşi Emine Saçaklıoğlu'nu devre dışı bırakmak için yargı içindeki gücünü kullandığı öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre; 2022 yılında 2 milyar liraya varan değere sahip Göktürk'teki 100 gayrimenkul, satıştan 45 gün önce 100 bin TL sermaye ile kurulan Kurtaran Gayrimenkul tarafından 243 milyon 508 bin liraya satın alınırken, Saçaklıoğlu ailesinden isimler, Hülya Kurtaran'ın sembolik olarak şirketin sahibi olarak gösterildiğini, kendisinin 243 milyon 508 bin TL'yi vermesinin mümkün olmadığını belirtti.

Aile, Kurtaran Gayrimenkul'ün Göktürk'teki mülkleri yok pahasına almak için avukat Rezan Epözdemir tarafından kurdurulduğunu da iddia ediyor. Rezan Epözdemir'in Kurtaran Gayrimenkul'ün avukatlığını yapması da dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor. Emine Saçaklıoğlu'nun oğlu Mehmet Saçaklıoğlu, "Rezan Epözdemir ve ekibi Ömer Saçaklıoğlu'nun yasal eşi ve mirasçısı annem Emine Saçaklıoğlu'nun bütün mirasına çöktü. Yetmedi, annem hakkında tutuklama kararı çıkardılar, ülkesine girmesini engellediler. Çok mağdur ettiler." sözleriyle Epözdemir'in miras sürecinde aktif rol aldığını öne sürdü.

20 MİLYARI AŞAN MİRAS DAVASINDAN REZAN EPÖZDEMİR ÇIKTI

Ünlü avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım soruşturmasında gözaltına alındı. Daha önce CIA-MOSSAD ve FETÖ yöneticilerinin yer aldığı masada fotoğrafı çıkan Epözdemir ile ilgili büyük suçlamalar var. Edinilen bilgilere göre; 2020 yılında vefat eden iş insanı Ömer Saçaklıoğlu'nun 20 milyar lirayı aşan miras davasından da Rezan Epözdemir çıktı. Epözdemir'in, Kemer Life olarak bilinen Göktürk'teki 100 değerli gayrimenkulün yok pahasına satın alınması sürecinin merkezinde olduğu iddia edildi. Ünlü avukatın yargı içinde elde ettiği gücü kullanarak Ömer Saçaklıoğlu'nun eşi Emine Saçaklıoğlu'nu miras dışında bıraktığı ve milyarlarca lira zarar ettirdiği de belirtiliyor.

45 GÜN ÖNCE 100 BİN LİRAYA KURULAN EMLAK ŞİRKETİ 243 MİLYON 508 BİN TL'Yİ NASIL VERDİ?

Ömer Saçaklıoğlu'na ait Göktürk'teki 100 değerli gayrimenkul ölümünün ardından 12 Ekim 2022 tarihinde 243 milyon 508 bin TL'ye Kurtaran Gayrimenkul şirketine satıldı. Kurtaran Gayrimenkul'ün sahibinin Hülya Kurtaran isimli bir şahıs olduğu belirlenirken, Emine Saçaklıoğlu ve avukatları Hülya Kurtaran'ın bu satın almayı gerçekleştirebilecek bir maddi güce sahip olmadığını tespit ettiklerini vurguluyor. Kurtaran'ın İstanbul'un sıradan bir semtinde mütevazi bir hayata sahip olduğu belirtilirken, şirketin Göktürk'teki değerli arazileri almadan 45 gün önce 100 bin TL'ye kurulması da manidar olarak değerlendiriliyor. Emine Saçaklıoğlu'nun avukatları, 243 milyon 508 bin TL'ye satılan 100 gayrimenkulün piyasa değerinin 2022 yılı itibarıyla 1.5 ila 2 milyar TL olduğunu da vurguluyor. Göktürk'teki arazinin 10'da 1'i fiyatına satın alınarak büyük bir rant sağlandığı da belirtiliyor.

KURTARAN GAYRİMENKUL'ÜN SAHİBİ REZAN EPÖZDEMİR Mİ?

Emine Saçaklıoğlu, miras davasındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili bazı hakim ve savcıları HSK'ya şikayet etti. Bu şikayet sırasında süreci özetleyen bir metin hazırlandı. Metinde Rezan Epözdemir ile ilgili, "Mahkeme, bize göre karşı taraf şirketin gerçek sahibi olduğunu düşündüğümüz ve Kurtaran AŞ'yi avukat olarak temsil eden Av. Rezan Epözdemir'in etkisiyle "tedbir" ve hatta "davalıdır şerhi" dahi vermediğinden, dava kazanılsa dahi büyük ihtialle tahisl kabiliyeti olmayacaktır." ifadesine yer verildi. Epözdemir'in, Kurtaran Gayrimenkul'ün avukatı olarak göründüğü ancak sahibi olduğu iddia edildi.

İş insanı Ömer Saçaklıoğlu

MEHMET SAÇAKLIOĞLU: REZAN VE EKİBİ ANNEMİN MALINA ÇÖKTÜ

Ömer Saçaklıoğlu'nun vefat ettiği sırada yasal eşi ve mirasçısı olan Emine Saçaklıoğlu'nun oğlu Mehmet Saçaklıoğlu'na ulaşıldı. Hollanda'da yaşayan Saçaklıoğlu'na Rezan Epözdemir ile ilgili iddiaları sorduğumuzda oldukça çarpıcı bir yanıt verdi. Saçaklıoğlu, "Rezan ve ekibi annemin bütün mirasına el koydu. Annem için tutuklama kararı çıkardılar ve ülkeye girmesini engellediler. Annemin milyarlarca dolar yasal mirasına yıllardır çöktüler." dedi.