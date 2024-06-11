Ünlü isimlerden TDV kurban programına destek

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2024 yılı vekaletle kurban kesim programına ünlü isimlerden yoğun destek geldi. Ünlü isimler çektikleri videolarla hayırseverlere çağrıda bulunarak yapılacak kurban bağışı ile başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine bu Kurban Bayramı'nda da ulaşılacağını vurguladı.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KURBANLARINIZI EMANET EDEBİLİRSİNİZ"

Dizi oyuncusu Burak Haktanır, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban bağışlarını güvenilir bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını vurgulayarak şunları aktardı: "Vakfın gönüllüsü olarak Gana'daki kurban dağıtım organizasyonuna katılmış ve emanetlerinizi oradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıldığına bizzat şahitlik etmiştim. Bu yıl da Vakfın gönüllüsü olarak Endonezya'da kurban dağıtım organizasyonuna katılacağım ve emanetlerinizin orada sağlıklı bir şekilde dağıtılmasına hem katkıda bulunacağım hem de şahitlik edeceğim. Sizler de kurban bağışlarınızı gönül rahatlığıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edebilirsiniz."

"TÜRKİYE'DE VE 79 ÜLKEDE İYİLİK SEFERBERLİĞİ"

Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Türkiye'de ve 79 ülkede hayırseverlerin kurban emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirterek şu çağrıyı yaptı: "Türkiye'den Filistin'e; Afrika'dan Asya'ya dünyanın dört bir yanına uzanan bu iyilik seferberliğine siz de emanetlerinizle destek olabilirsiniz. Haydi sen de bu hayır seferberliğine katıl."

"KURBANINI PAYLAŞ KARDEŞİNLE YAKINLAŞ"

Oyuncu Emre Üçtepe, Vakfın gönüllüsü olarak geçen yıl deprem bölgesindeki kurban dağıtımlarına katıldığını hatırlatarak, "Bu sene de inşallah Etiyopya'da milletimizin emaneti olan kurbanları kardeşlerimize ulaştıracağız. Haydi sen de bu iyilik hareketine katıl, kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" şeklinde konuştu.

"EN GÜVENLİ ŞEKİLDE YERİNE ULAŞACAK"

Akademisyen ve Sanatçı Fatih Koca, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban bağışlarını güvenilir bir şekilde canla başla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığına dikkat çekerek, "Ben de kurbanımı Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlıyorum. Sizler de bağışlarsanız en güvenli şekilde yerine ulaşacaktır" dedi.

"MİLLETİMİZİN EMANETLERİNİ ULAŞTIRMAK İÇİN YOLA ÇIKACAĞIZ"

Gazeteci Mehmet Ardıç ise hazırladığı videoda, "Milletimizin güvenerek Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet ettiği kurbanları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmak bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı. Geçtiğimiz yıllarda yurt içinde ve yurt dışında birçok faaliyette aktif olarak rol aldım. Bu yıl ise Endonezya'da milletimizin Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet ettiği kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıkacağız. Sen de bu kardeşlik hareketine katıl ve bir kurban bağışı yaparak destek ol" ifadelerini kullandı.

"KURBANIMIZA İHTİYACI OLAN İNSANLAR VAR"

Sanatçı Murat Kekilli, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dünyanın birçok yerinde kurbanlara ihtiyaç duyan insanlar olduğunu hatırlattı ve TDV'nin bu konuda güvenilir bir adres olduğunu vurguladı. Kekilli, "Dünyanın birçok bölgesinde kurbanlarımıza ihtiyacı olan insanlar var. Türkiye Diyanet Vakfı da bu konuda aracılarımızdan bir tanesi. Canla başla çalışan insanlardan oluşuyor. Kurbanlarınızı TDV'ye bağışlayabilirsiniz." dedi.

"DUALARLA BESMELELERLE KESİLİYOR"

Ses Sanatçısı Mustafa Cihat, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldığını hatırlatarak, "Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl olduğu gibi Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için kurbanlarımızı bizim isimlerimizi anarak dualarla, besmelelerle kesiyor. Allah onlardan razı olsun. Bu yıl da inşallah hep birlikte kurbanlarımızı verelim. Şimdiden bayramınız mübarek olsun" İfadelerini kullandı.

"GÖNÜLLERDE YER EDİNEBİLİRSİNİZ"

Ses Sanatçısı ve oyuncu Necip Karakaya, TDV'nin dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırma seferberliğine destek çağrısında bulundu ve "Kurbanlarınızı Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlayarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin gönüllerinde yer edinebilirsiniz" dedi.

"EMANETLERİNİZİN DOĞRU YERE ULAŞMASINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Rap sanatçısı Resul Aydemir, vakfın gönüllüsü olarak son 7 yıldır Türkiye'de ve dünya genelinde kurban emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirterek şunları söyledi: "Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak Ramazan'da, kurbanda sizlerin emanetlerini kardeşlerimize götürüyoruz. Emanetlerinizin doğru yere ulaşmasına şahitlik ediyoruz. Bu sene Burundi'de Afrika'nın göbeğinde sizlerin kurban emanetlerini kardeşlerimize ulaştırmaya çalışacağız. Sen de bu seferberliğe katıl."

Türkiye Diyanet Vakfı bu Kurban Bayramı'nda Türkiye'de ve 79 ülkede vekaletle kurban kesmeyi planlıyor. Kurbanlarını TDV aracılığıyla kestirmek isteyenler www.tdv.org ve bagis.tdv.org web adreslerinden, Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamasından kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Yurt dışında yaşayanlar ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini verebilirler.