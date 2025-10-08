İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7128
  • EURO
    48,5242
  • ALTIN
    5411.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ünlü isimlere operasyon! İrem Derici, Dilan Polat ve Simge Sağın gözaltında
Güncel

Ünlü isimlere operasyon! İrem Derici, Dilan Polat ve Simge Sağın gözaltında

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ünlü isimlere uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında İrem Derici, Dilan Polat ve Simge Sağın'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ8 Ekim 2025 Çarşamba 08:12 - Güncelleme:
Ünlü isimlere operasyon! İrem Derici, Dilan Polat ve Simge Sağın gözaltında
ABONE OL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ünlü isimlere uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında İrem Derici, Dilan Polat ve Simge Sağın'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İşte gözaltı listesindeki isimler:

Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar Babataş, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali.

Ünlülerin kan örnekleri alınacak.

  • Narkotik
  • operasyon
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.