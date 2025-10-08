İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ünlü isimlere uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında İrem Derici, Dilan Polat ve Simge Sağın'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İşte gözaltı listesindeki isimler:

Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar Babataş, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali.

Ünlülerin kan örnekleri alınacak.