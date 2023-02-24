Ünlü koleksiyoner Cuma Fındık: Bir gün benim de Ferrari'm olacak dediğimde güldüler

Henüz küçük yaşlardayken hayallerine ne denli sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten Fındık: "Ortaokuldayken arkadaşlarıma bir gün benim de Ferrari'm olacak dediğimde gülmüşlerdi. Bugün ise dünyanın sayılı otomobil koleksiyonerleri arasında yer alıyorum. Ferrari'nin sadece dünyadan en seçkin 100 müşterisini davet ettiği özel bir organizasyona katılan tek Türk'üm. Otomobiller benim için gerçek bir tutku ve çocukluğumdan beri bu tutkunun peşinde koşuyorum." Şeklinde ifadeler kullandı.

STUTTGART'TA BÜYÜDÜM ASLEN KAHRAMANMARAŞLIYIM

Kişisel yaşamına ve özel hayatına ilişkin detayları paylaşan Cuma Fındık: "Aslında tüm yaşamımı Almanya'ya borçluyum diyebilirim. Stuttgart'ta doğdum. Tüm eğitimi üniversite dahil olmak üzere Almanya'da aldım. Aslen Kahramanmaraş Elbistanlıyım. İki kız çocuğum var ve onların geleceğini en iyi şekilde planlamak adına var gücümle çalışıyorum. Son olarak bir yatırım şirketi ile ticari alandaki faaliyetlerimi genişlettim. Otomobil koleksiyonu ise benim için tamamen asla bitmeyecek bir tutkuyu ifade ediyor." Dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK OTOMOBİL KOLEKSİYONCULARINDAN BİRİYİM

Otomobil koleksiyonculuğunun kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu belirten Cuma Fındık: "Otomobiller, çok küçük yaşlarımdan beri benim hayatıma yön verdi. Özellikle spor araçlara öylesine büyük bir tutkuyla bağlıyım ki bu bağlılığım zamanla beni koleksiyon oluşturma fikrine götürdü. Bugün Türkiye'nin en büyük otomobil koleksiyoncularından biriyim. Koleksiyonumda dünyanın en bilinen ve en çok beğeni toplayan spor otomobilleri yer alıyor. Ferrari, Lamborghini, Pagani gibi birçok otomobil devinin seçkin modelleri koleksiyonumda bulunuyor." İfadelerini kullandı.

TAMAMEN KENDİ ÇABALARIMLA HEDEFLERİME ULAŞTIM

Ticari alanda elde ettiği başarılara ve ticari serüvenine ilişkin de samimi açıklamalarda bulunan Cuma Fındık: "Otomobil koleksiyonum da diğer tüm ticari girişimlerim de tamamen kendi emeklerimin ürünü. Aileme bana tüm bu serüvenim boyunca sağladığı destek için şükranlarımı borçluyum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Buna karşın elde ettiğim başarıları tamamen kendi girişimlerimle gerçekleştirdim. Gençlere ve hedefleri olan herkese amaçları doğrultusunda mücadele etmelerini öneririm. Yaşam, ancak siz hazır olduğunuzda fırsatlarla ve şanslarla sizi buluşturur." Şeklinde sözlerini sonlandırdı.