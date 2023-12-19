Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten Gazze mesajı: Çocukların katledildiği dünyayı kabul etmiyorum

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, GQ Türkiye 2023 "Men of the Year" Ödül Töreni'nde "10. Yıl Özel İkon" ödülünü aldığı konuşmada İşgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve buna sesini çıkarmayan uluslararası topluma tepki gösterdi.

İki çocuğa sahip olduğunu vurgulayan Özçivit, Gazze'de yaşanan insanlık ve savaş suçlarına sessiz kalmayarak törene damga vuran şu açıklamalarda bulundu:

"Çocukların öldürüldüğü bir yerde, hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben şahsım adına kabul etmiyorum. O yüzden inşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum. Bu bireysel, benim kendi içimden. O yüzden sizlere bununla ilgili teşekkür etmek istiyorum."