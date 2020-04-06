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Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı Cem Bayer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı Cem Bayer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Deniz Uğur, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

DHA06 Nisan 2020 Pazartesi 10:04 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:13
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Uğur'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Pandemi bu kez ailemizden can aldı... Çocukluğumun kahramanı... Kıymetlim... Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti... Maalesef yoğun bakımda, Covid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini... Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor... İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yâdetmek sözümüz... Hepimizin canı çok yanıyor... İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu... Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an... Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah'tan..."

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