Ünlü oyuncu Efe Uysal yeni projesi hakkında merak edilenleri cevapladı

Oyunculuk performansıyla 'Mezarlık' dizisini izleyen herkesi büyülemeyi başaran Efe Uysal, geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanarak yeni projesi hakkında merak edilenleri yanıtladı. Ekip olarak çok güzel bir iş başardıklarını ifade eden ünlü oyuncu, kendisini yeni projelerde de görebileceğimizi ifade etti. İşte, 'Mezarlık' dizisinin sevilen oyuncusu Efe Uysal'ın son projesi hakkında yaptığı samimi açıklamaların merak edilen tüm detayları.

EFE UYSAL: BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞ BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİYDİ

Yer aldığı 'Mezarlık' dizisiyle birlikte meraklı gözleri üzerine çeken Efe Uysal, geçtiğimiz günlerde kameraların karşısına geçerek merak edilen soruları yanıtladı. Projesini 'Sosyal Sorumluluk' olarak niteleyen ünlü oyuncu, topluma önemli bir mesaj verdiklerini de ifade etti. Genç yıldız, 'Her zaman söylediğim gibi 'Mezarlık' yapımına bir sosyal sorumluluk projesi diyebilir. Bence, içerisinde bulunduğumuz dönemde kadına şiddetin arttığını ifade eden ve bu durumun nasıl göründüğünü cesurca açıklayan harika bir proje. Benim için vurur verici bir iş oldu. Herkesin defalarca izleyerek ders çıkarması gerekiyor. Benim için ilerde çocuklarıma anlatabileceğim harika bir proje oldu.' ifadelerini kullandı.

EFE UYSAL DİZİDEKİ KARAKTERİ HAKKINDA SAMİMİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

'Mezarlık' projesi hakkında samimi açıklamalarının yanı sıra dizide canlandırdığı karakter hakkında da merak edilenleri yanıtlayan Efe Uysal, sarf ettiği sözlerle özellikle kendisine hayran olan birçok kişiden tam not almayı başardı. Dizide hayat verdiği karakterle uzun bir süre bütünleşme sürecine girdiğini ifade eden ünlü isim, kariyerinde 'Umut' karakterini asla unutmayacağını da sözlerine ekledi.

Kameralar karşısında dizideki karakteri hakkında samimi açıklamalar yapan Efe Uysal, 'Sevenlerimin karşısına çıktığım Umut karakteri, aslında dizide öldürülen bir kadının öz oğlu olarak geçiyor. Yıllar önce evlatlık verilmiş olmasına rağmen dizinin bir bölümünde gerçek annesine ulaşıyor fakat o da trajik bir şekilde cinayete kurban gitmiş oluyor. Umut karakteri, dizide annesine kavuşmayı başarabiliyor fakat onu sadece morgda görebiliyor. Bu durum, senaryoyu okurken beni bir hayli üzmüştü. Fakat bu hikayenin herkese ders niteliğinde olacağını düşünüyorum. Umut, herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği ve üzerine çok düşünülmüş bir karakter.' ifadelerini kullandı.

EFE UYSAL DİZİDEN MEMNUN KALIP KALMADIĞI SORULARINA CEVAP VERDİ

Dizinin genel konusu ve canlandırdığı karakterin yapısının yanı sıra kariyerindeki ilk adımı olan 'Mezarlık' dizisinden memnun olup olmadığı konusunda da açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, diziden oldukça memnun olduğunu ifade ederken herkese ders olacak nitelikte bir iş çıkardıklarını da sözlerine ekledi.

Genç yetenek Efe Uysal, 'Ben, yıllardır herkesin inandığı şeyleri gerçekleştirmesi için çaba sarfetmesine inanıyorum. Bunun için büyük bir uğraş vermek gerekiyor. Ben, şu an da Netflix platformunda yayınlanan ve severek rol aldığım diziyi izleyebiliyorum. Bunun için evrenin pozitif geri dönüşü tanımlamasını yapabiliriz. Hayatım boyunca hep buna inandım zaten. Bazı şeyler, gerçekten istemekle doğru orantılı olabiliyor. Hatta bazı şeylerin gerçek olması için çok fazla istemek gerekiyor. Bu yüzden 'Mezarlık' dizisinin beni her zaman mutlu ettiğini biliyor ve ileride de mutlu edeceğini düşünüyorum. Umarım her zaman beni mutlu edecek işlerde yer alırım.' açıklamalarında bulundu.