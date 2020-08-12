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Ünlü oyuncu Hümeyra'nın büyük acısı: Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Bigat'ın kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

IHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 07:59 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:02
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Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Hümeyra oğlu Sadık Bigat’ı defalarca aramasına rağmen ulaşamadı. Bunun üzerine oğlunu merak ederek Nişantaşı’ndaki evine giden Hümeyra bir yakınına daire kapısını açtırdı. Daireye giren ünlü oyuncu oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine Bigat’ın yaşadığı daireye sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sadık Bigat’ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

Hümeyra’nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat’ın yarın defnedileceği öğrenildi.

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