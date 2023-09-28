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Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var

Beyoğlu'nda ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafede silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 14:50 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var
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Beyoğlu'nun Cihangir semtinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kılıçali Paşa Mahallesi Defterdar Sokak'ta bulunan, yönetmen ve oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafeye gelen Ali Y. (36), Ayhan Y. (47) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Y, silahla Ayhan Y'ye ateş etti.

Açılan ateş sonucu Ayhan Y. ile kafede oturan müşterilerden Sabriye B. (30) ile Fahri T. (55) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kafenin bulunduğu sokağı trafiğe kapatıp incelemelerde bulundu.

Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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