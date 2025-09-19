İSTANBUL 25°C / 17°C
Güncel

Ünlü oyuncunun imzasını taklit ettiler! Ajansa suç duyurusu

Oyuncu Cemal Hünal, eğitim verdikten sonra ayrıldığı ajansta imzasının taklit edilerek sahte sertifika düzenlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin adliyenin meydanında açıklama yapan Hünal, 'Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü.' dedi.

19 Eylül 2025 Cuma 12:19
Mağdur Hünal'ın avukatı Iyaz Çimen tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Hünal'ın bir ajansta kısa süre oyunculuk dersi verdiği belirtildi.

Dilekçede, dersten sonra söz konusu kurum tarafından müvekkilinin imzasının taklit edildiği ve buradaki öğrencilere sertifika verildiği, Hünal'ın rızası olmadan kişisel fotoğraflarının ajansın sosyal medya hesaplarında reklam ve tanıtım amaçlı paylaşıldığı ifade edildi.

Hünal'ın iradesi dışında, isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılmasının maddi ve manevi açıdan zarara neden olduğu belirtilen dilekçede, şüphelilerin tespit edilmesi ve cezalandırılmaları talep edildi.

Savcılığa sunduğu suç dilekçesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hünal, "Mecidiyeköy'de eğitim verdiğim bir ajans benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Bunu Instagram'dan bana teşekkür mesajıyla sertifikayı benimle paylaşan öğrencilerden öğrendim. O yüzden şikayetçi olmak zorunda kaldım. Benim için üzücü durum çünkü verdiğim eğitimlere özen gösteriyorum. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü." dedi.

MAĞDUR ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Özellikle mağdur olan öğrencilere seslenen avukat Iyaz Çimen ise, 'Bu sertifikaların kaç kişiye dağıtıldığı konusunda henüz net bir bilgimiz yok, bu konuya dair tarafımıza ulaşabilirlerse iyi olur çünkü her bir işlem ayrı bir suç teşkil etmekte, bunlarla ilgili de dosyamıza ekleme yapacağız" İfadelerini kullandı.

