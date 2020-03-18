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Ünlü dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu'na koronavirüs teşhisi

Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

18 Mart 2020 Çarşamba 08:24 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 08:24
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Türkiye'de koronavirüs tanısı konulan isimlerden biri de İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu oldu.

Oğlu Onur Taşçıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babam sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Kovid-19 testi ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir.

Tüm hocalarımız kendisine çok iyi bakmakta tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Şu an lütfen bilgi kirliliğine izin vermeyin. Çok farklı bilgiler dolaşmakta. Sadece benim dediklerim her şeyi ile doğrudur. Ayrıca, babamın yurt dışından gelip gelmediği, virüsün oradan mı kapıp kapmadığı hakkında sorulara cevabım: Kendisi yurt dışına en son 4-5 ay önce çıkmıştı" ifadelerini kullandı.

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