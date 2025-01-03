İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2025 Cuma / 4 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3698
  • EURO
    36,3989
  • ALTIN
    3014.99
  • BIST100
    10031.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a götürüldü
Güncel

Sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a götürüldü

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur'un (79) cenazesi, uçakla İstanbul'a götürüldü.

DHA3 Ocak 2025 Cuma 11:07 - Güncelleme:
Sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a götürüldü
ABONE OL

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki Medical Park Hastanesi'ndeki doktorunun talebi üzerine 16 Aralık gecesi bu kente sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur, dün akşam saat 19.38'te yaşamını yitirdi.

SEVENLERİ HASTANEYE GELDİ

Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan sevenleri, hastane önüne geldi. Kimileri hastane önünde park ettikleri araçlarında Tayfur'un parçalarını dinleyerek gözyaşı döktü. Kimileri de Kur'an-ı Kerim okudu. Bir hayranı Ferdi Tayfur için Kur'an tilaveti okurken, sevenleri el açıp dua etti. Duanın ardından başka bir hayranı ise Tayfur'a ait parçayı söyledi. Hastane önünde toplanan kalabalık, 'Ferdi baba' diye bağırarak, Ferdi Tayfur'un şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hastaneye gelerek, taziye ziyaretinde bulundu.

SEVENLERİNDEN HELALLİK ALINDI

İşlemleri sonrası Tayfur'un cenazesi, hastanenin morgundan cenaze aracına konularak kalabalığın bulunduğu alana getirildi. Cenaze aracı kalabalığın ortasında dururken, sevenlerinden helallik alındı. Kalabalığın arasına gelen Vali Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü İlker Arslan da burada dua etti. Bu sırada Tayfur'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Tayfur'un yeğeni, cenaze aracına bakarak, 'Dayıcım' diyerek gözyaşı döktü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, Ferdi Tayfur'un 16 Aralık tarihinde hastaneye getirildiği, daha önce oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği, ameliyatın ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ferdi Tayfur, dün öğle saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda devam eden tedavisi ve doktorların çabasına rağmen bu akşam 19.38'de yaşamını yitirdi."

AKM'DE ANMA TÖRENİ OLACAK

Ferdi Tayfur'un cenazesi, bugün saat 10.30'da uçak kargoyla İstanbul'a götürüldü. Tayfur'un cenazesi, 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma töreninin ardından ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'ne götürülecek. Burada kılınacak namazın ardından cenaze, Yeniköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.