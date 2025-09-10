İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

Ünlü şarkıcıya yönelik tehdit davasında son karar verildi: Başsavcılık itiraz etti

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i sosyal medyadan taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.U.S, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

IHA10 Eylül 2025 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'e sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit mesajları attığı öne sürülen A.U.S., çiftin şikayeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresinde gözaltına alındı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI, BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Şüpheli, savcılıkta ifadesinin ardından 'tehdit' ve 'ısrarlı takip' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

