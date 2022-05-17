Ünlü spiker hayatını kaybetti

Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2009'da en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin beğenilen ekran yüzü Yurt, 39 yaşında hayata veda etti. İstanbul'da 1983 yılında doğan Özlem Sarıkaya Yurt, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu. Mesleğe Habertürk televizyonunda başlayan Yurt, ardından 2010'da NTV'ye geçti.



Bir müddettir kanserle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu. Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada; "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" dedi.

NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 17, 2022

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Genç yaşta kaybettiğimiz NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet diliyoruz... Mekanı cennet olsun... Değerli ailesinin başı sağolsun... NTV ailesine ve tüm basın mensuplarına başsağlığı dileriz...

