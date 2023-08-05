Ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı 81 yaşında yaptırdığı estetikle ilk kez sahneye çıktı

Türk halk müziği ustalarından Bedia Akartürk, yaklaşık 7 ay önce Samsun'da estetik ameliyatı oldu. Türk Halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada 2 şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler" demişti. Ameliyatın ardından Denizli'ye gelen usta sanatçı Bedia Akartürk, Denizli Açık Hava Tiyatrosunda sevenleriyle buluştu. Sahnede en sevilen türküleri seslendiren Akartürk, yeni imajıyla ilk hayranları karşısına çıktı. Denizli'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten ünlü sanatçı Akartürk, "Denizli'yi çok severim ameliyatımdan sonra ilk konserin burada olması beni ayrıca mutlu etti. Denizli'nin halkının ne kadar sıcak, ne kadar sevecen olduğunu biliyorum. Onun için gönül rahatlığıyla geldiğimi hissediyorum. İnanılmaz bir halk vardı, çok güzel bir ilgi vardı. Bu beni çok duygulandırdı. Ben 6-7 aydır konsere çıkmadım. Ondan sonrada buraya geldim" diye konuştu.

"GÜZEL OLDUĞUMA DAİR ÖVGÜLER GELDİ"



İhlas Haber Ajansı'na kısa bir türkü söyleyen Akartürk, "Baştan sona kadar canlı okumam, hiç banttan çaldırmadım. Halkın ayrı sevgisini ve ilgisini kazandım. Çoğu sanatçı yarı okuyor, yarı okumuyor ben baştan sona canlı olarak okudum. Vatandaşlardan çok güzel olduğumu, çok daha iyi olduğunu söylediler. Ben buraya çok fazla konsere geldim, önceki geldiğimden daha da güzel olduğuma dair övgüler geldi" şeklinde konuştu.