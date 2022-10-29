Ünlü yönetmene Fincancı tepkisi: O kadın TSK'ya iftira attı

Boğaziçi Film Festivalinde "En İyi Yönetmen" ödülünü "Karanlık Gece" filmiyle Özcan Alper aldı. TTB Başkanı Fincancı hakkında, 'Hep barış olsun diyen, asla savaş olsun demeyen bir kadın. Şebnem Korur Fincancı, biliyorsunuz, sadece yine barış dediği için maalesef bir linç kampanyasına maruz kaldı. Umarım son olur. Umarım bir an önce cezaevinden çıkar. Bu ödülü ona ithaf ediyorum.' dedi.

OYUNCU HAKTANIR'DAN MİLLİ DURUŞ

Katılımcılar arasında yer alan oyuncu Burak Haktanır, "TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" sözleriyle Özcan Alper'e tepki gösterdi.

Daha sonrasında sahneye çıkan Selcen Ergün, Burak Haktanır'ın tepkilerini eleştirerek, "Mesela az önce işte bir arkadaş arkadan baya bağırdı, niye bağırdığını anlamadım. Bu mesela çok eril bir şey." dedi.

Haktanır tekrar sahneye seslenerek, "Neyini anlamadınız. Hadi oradan. Neyini anlamıyorsun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atıyor. Böyle bir şey var mı?" diye konuştu.

Ergün, konuyu "Neden bahsedildiğini dahi anlamadım" sözleriyle geçiştirirken Haktanır, "Anlamadığınız konulara girmeyin o zaman" dedi.

Olay sonrasında oyuncu Burak Haktanır, salonu terk etti.