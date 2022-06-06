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Ünlü zincir markette mide bulandıran olay! Müşterilerden tepki yağıyor

İstanbul'da bir zincir marketin pastane bölümüne giren farenin kurabiyeleri yeme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri,” Minik fare kurabiyeleri yedi” diyerek tepki gösterdi.

IHA6 Haziran 2022 Pazartesi 16:49 - Güncelleme:
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Olay geçtiğimiz gün İstanbul'da ünlü bir zincir markette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre büyük bir market zincirinin bir şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi. Bir farenin ünlü marketin pastane reyonunda, kurabiyelerin üzerinde gezinip karnını doyurduğu anları gören müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı.

Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.

Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri," Minik fare kurabiyeleri yedi" diyerek tepki gösterdi.

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