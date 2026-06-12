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Ünlülere operasyonda yeni gelişme! Son dalgada tutuklama kararları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış ismin bulunduğu kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 23 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken; Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında yer aldığı diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri talep edildi.

IHA12 Haziran 2026 Cuma 09:24 - Güncelleme:
Ünlülere operasyonda yeni gelişme! Son dalgada tutuklama kararları
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında sanat, iş ve cemiyet dünyasından isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Rafet Eren Yorulmazer ve Ahmet Karoğlu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden CHP Ankara Milletvekili'nin oğlu Oğuzhan Beker ve Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Ferhan Kaya, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de aralarında bulunduğu diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

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