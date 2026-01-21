İSTANBUL 9°C / 6°C
Güncel

Ünlülere operasyonda yeni dalga: Bilal Hancı ve 4 kişiye adli kontrol, 1 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 11:35
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

GENÇAL'A TUTUKLAMA

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Gençal tutuklama talebiyle, Hancı "konutu terk etmeme", Barut ve Üstündağ ise "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri talepleriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dün 4 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

