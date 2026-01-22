İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2725
  • EURO
    50,8536
  • ALTIN
    6751.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ünlülere yönelik soruşturmada yeni gelişme: Esat Yontunç sağlık kontrolünden geçirildi
Güncel

Ünlülere yönelik soruşturmada yeni gelişme: Esat Yontunç sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

IHA22 Ocak 2026 Perşembe 16:11 - Güncelleme:
Ünlülere yönelik soruşturmada yeni gelişme: Esat Yontunç sağlık kontrolünden geçirildi
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

ESAT YONTUNÇ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Yontunç bugün Kıbrıs'tan dönerken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Esat Yontunç sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontorülden geçirilen Yontunç, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıkarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.