  Ünlülere soruşturmada yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi
Ünlülere soruşturmada yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 18'e yükseldi. Öte yandan adresinde yapılan aramanın ardından Blok 3 olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın, ifade vermek üzere Jandarma Komutanlığı'na geldi.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 17:43
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına dair tespitlerin yapıldığı kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ile Muğla'da 25 adrese operasyon düzenlenmişti.

25 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, oyuncu Feyza Civelek, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızının eski eşi Volkan Bahçekapılı, oyuncu Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postaoğlu ile Eda Dora olmak üzere 14 ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti. Şarkıcı Berkay Şahin, Hanzade Gürkanlar ile Yasemin İkbal'in de adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasıyla yakalanan şüpheli sayısı 17'ye yükselmişti.

BLOK 3 JANDARMADA

Şahısları yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheli sayısı 18'e yükseldi. Adresinde yapılan aramada 3 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilen ve Blok 3 olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın, ifade vermek üzere Jandarma Komutanlığı'na geldi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

