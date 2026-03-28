İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde sürdürülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması, yeni bir boyut kazandı. Soruşturma kapsamında ifade veren isimler arasında yer alan oyuncu Hande Erçel'in savcılık beyanları kamuoyuyla paylaşıldı. Erçel'in ifadesinde hem kendi yaşam tarzına hem de Hakan Sabancı'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalar yer aldı.

Erçel ifadesinde, yalnızca Bebek Otel'in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittiğini söyleyerek, "Onun haricinde gece hayatım yoktur. Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim" dedi.

Erçel ifadesinin devamında, 13 yıldır ekranların önünde olduğunu ve etkileyebileceği bir kitlenin olduğunun farkında olduğu sebebiyle yaşantısına hep dikkat ettiğini belirterek, "Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.