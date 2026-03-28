İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ünlülere soruşturmada yeni gelişme... Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı
Ünlülere soruşturmada yeni gelişme... Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Hande Erçel'in savcılığa verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Erçel, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını belirtirken Hakan Sabancı'nın da madde kullandığını görmediğini söyledi.

IHA28 Mart 2026 Cumartesi 14:53
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde sürdürülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması, yeni bir boyut kazandı. Soruşturma kapsamında ifade veren isimler arasında yer alan oyuncu Hande Erçel'in savcılık beyanları kamuoyuyla paylaşıldı. Erçel'in ifadesinde hem kendi yaşam tarzına hem de Hakan Sabancı'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalar yer aldı.

HANDE ERÇEL'İN SAVCILIK İFADESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel'in Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Erçel ifadesinde, "Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel'in Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

ERÇEL'DEN GECE HAYATI VE ÖZEL PARTİ İDDİALARINA CEVAP

"Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim"

Erçel ifadesinde, yalnızca Bebek Otel'in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittiğini söyleyerek, "Onun haricinde gece hayatım yoktur. Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim" dedi.

ERÇEL'DEN SUÇLAMALARA TEPKİ

"Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum"

Erçel ifadesinin devamında, 13 yıldır ekranların önünde olduğunu ve etkileyebileceği bir kitlenin olduğunun farkında olduğu sebebiyle yaşantısına hep dikkat ettiğini belirterek, "Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.