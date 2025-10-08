İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Aralarında Demet Evgar da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı' soruşturmasında birçok ünlü isim, kan, idrar ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

8 Ekim 2025 Çarşamba 20:47
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Aralarında Demet Evgar da var
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimler, kan, idrar ve saç örnekleri alınan ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade vermişti. Ünlü isimler ifadelerinin ardından kan, idrak ve saç örneklerinin alınması için Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen ünlüler, tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilmişti. Burada işlemleri tamamlanan 19 ünlü isim, serbest bırakıldı.

Ünlü isimlere narkotik operasyonu

