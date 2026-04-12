  • Ünlülere yönelik operasyon... 8 kişinin test sonucu belli oldu
Güncel

Ünlülere yönelik operasyon... 8 kişinin test sonucu belli oldu

İstanbul'daki soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, idrar ve saç örnekleri alınan 8 şüphelinin test sonucu belli oldu.

AA12 Nisan 2026 Pazar 00:38 - Güncelleme:
Ünlülere yönelik operasyon... 8 kişinin test sonucu belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, şüpheliler İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli ve İlkay Şencan'dan alınan örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi.

Hande Erçel'in idrar örneğinde "morfin, kodein ve metaboliti kodein glukuronid", ayrıca ilaç etken maddelerinden "parasetamol" bulunduğu, kan ve saç örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadığı belirlendi.

Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas'tan alınan örneklerde ise herhangi bir maddeye rastlanmadı.

  • ünlüler
  • operasyon
  • soruşturma
  • test sonuçları

