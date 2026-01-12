Daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda arama yapılan Bebek Otel'de gerçekleştirilen incelemelerde, yapı üzerinde mevzuata aykırı eklenti ve uygulamalar tespit edilmişti. Söz konusu aykırılıklar üzerine yasal süreç başlatıldı.

Yapılan tespitlerin ardından yapı tatil tutanağı düzenlendi, encümen kararıyla aykırı uygulamalara ilişkin yıkım ve idari para cezası kararı alındı. Hukuki süreçte verilen yürütmenin durdurulması kararı, İBB Hukuk Müşavirliği'nin itirazı sonucu kaldırıldı ve karar kesinleşti.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından, encümen kararı doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, sabahın ilk saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e geldi. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler yıkım işlemlerine geçti. Teras kat ve kış bahçesi olarak adlandırılan bölümün kaldırılması için çalışma yapıldı. VIP bölümün balkon kısmını kapatan çatı profilleri de yıkılan bölümler arasında yer aldı. Yapının ön cephe ve çatı katında yer alan mevzuata aykırı eklentiler kaldırıldı. Bazı işlemlerin sürdüğü öğrenildi.