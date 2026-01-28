İSTANBUL 14°C / 11°C
Güncel

Ünlülere yönelik soruşturma! 14 ismin test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği alınan Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un testi pozitif çıktı. İki ismin dışında 12 kişinin test sonucu daha pozitif çıktı.

28 Ocak 2026 Çarşamba 17:48
Ünlülere yönelik soruşturma! 14 ismin test sonucu belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 14 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, tutuklu şüpheli Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Ayrıca, Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin'in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

