Güncel

Ünlülere yönelik soruşturma! 15 kişinin test sonucu belli oldu

İstanbul'da ünlülere yönelik soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örneği alınan 15 şüphelinin testi pozitif çıktı.

15 Ocak 2026 Perşembe 20:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 20 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi'nin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Kadir Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz 'un sonuçları ise negatif çıktı.

