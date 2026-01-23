Ünlülere yönelik soruşturmada yeni gelişme: 14 zanlının testi pozitif!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan toplam 19 şüpheliye ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.

Bu kapsamda, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Veysel Avcı, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Ece Cerenbeli, Merve Uslu, Saniye Deniz, Lerna Elmas, Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Suat Yıldız ile Ceyda Ersoy'un uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Şüphelilerden Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu ve Burak Altındağ'ın sonuçları ise negatif çıktı.