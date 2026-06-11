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Ünlülere yönelik soruşturmada yeni operasyon! Kenan Doğulu ve Enis Arıkan dahil 22 gözaltı

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi.

IHA11 Haziran 2026 Perşembe 08:12 - Güncelleme:
Ünlülere yönelik soruşturmada yeni operasyon! Kenan Doğulu ve Enis Arıkan dahil 22 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kolluk güçlerince yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Kenan Doğulu, tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.

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