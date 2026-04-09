İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,568
  • EURO
    52,1156
  • ALTIN
    6766.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ünlülere yönelik soruşturmada yeni operasyon! Çok sayıda isim listede
Ünlülere yönelik soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Oyuncular Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Ahsen Eroğlu, Büşra Pekin, şarkıcılar Norm Ender, Emircan İğrek, Mert Demir, Emre Fel ve Şef Somer Sivrioğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu bildirildi. 11 isim gözaltına alındı.

ABONE OL

Kamuoyunda ünlülere yönelik olarak bilinen "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

14 ÜNLÜ İSME GÖZALTI KARARI

Soruşturmada 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler:

1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU

14-Enes GÜLER

  • operasyon
  • gözaltı
  • ünlü

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.