Unutmadık: Yeryüzü Doktorları Hatay'da

Depremin olduğu ilk saatlerde acil yardım çalışmalarına hızla başlayan Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü olan sağlık çalışanları ile deprem bölgesinde seferber oldu. Tam bir buçuk yıl boyunca depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da kurduğu sağlık istasyonlarıyla birinci basamak sağlık ve psikososyal destek hizmeti veren dernek, depremin ikinci sene-i devriyesinde de yüzleri güldürmek için yine sahadaydı.

TÜRKİYE'NİN GÖNÜLLÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİR BUÇUK YIL BOYUNCA DEPREM BÖLGESİNDEYDİ

Ülkemizin dört bir yanından gönüllü sağlık ekiplerini koordine eden Yeryüzü Doktorları depremin ilk 24 saati içinde bölgeye ulaşmıştı. Depremin etkilediği 11 ilden en çok ihtiyacın hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da sağlık çadırları kurarak enkazdan çıkarılan depremzedelere acil müdahaleleri gerçekleştirdi. Dernek ekibi, özellikle hasar görmüş hastanelere giderek ortopedi ve jinekoloji ameliyatları yaptı. Ani doğum yapan anneler gönüllü hekimler sayesinde bebeklerini sağlıkla kucaklarına aldı, enkaz altında kalarak uzvunu kaybetmek üzere olan depremzedelerimiz ise yine gönüllü hekimler sayesinde hayata tutundu. Akut dönemden sonra ise Yeryüzü Doktorları çatısı altında yer alan psikologlar, tam 17 ay boyunca deprem bölgesine giderek afetin etkilerini en aza indirgemek için hem bireysel görüşme hem grup terapisi için seanslar gerçekleştirdi.

DEPREMİN İKİNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ DE HATAY'DA KARŞILADILAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen etkileri hala devam ediyor. Depremin ikinci senesinde depremzedeler ile birlikte olmak için Hatay'a giden Yeryüzü Doktorları, bölgede yüzleri güldürmek için kolları sıvadı.

Konteyner kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret eden dernek ekibi hem afetin bıraktığı etkileri azaltmak hem de Ramazan ayı öncesi temel ihtiyaçları karşılayabilmek için bölgedeki konteyner kentlerde gıda desteği sağladı. İçinde pirinç, mercimek, nohut, yağ, un, çay, şeker, salça gibi temel gıda malzemelerinin olduğu destek paketlerini teslim alan bölge halkının yüzü güldü. Yeryüzü Doktorları Hatay'daki faaliyetleri sırasında bölge halkına bir kez daha "yanınızdayız" mesajı verdi.

Depremin ikinci yıl dönümüne dair açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, "Yaşadığımız acıyı hala yüreğimizde derinden hissediyoruz, enkazdan çıkarılan depremzedelerimizin görüntüleri gözlerimin önünden gitmiyor. İki yılda birçok şehirde fiziksel olarak iyileşme sağlandı fakat bu afet psikolojik olarak hepimizde çok derin izler bıraktı. Biz Yeryüzü Doktorları olarak depremin ilk gününden beri özellikle sağlık alanı başta olmak üzere birçok ihtiyacı karşılamak için çalıştık; özellikle depremzedelerimize ilk acil müdahaleleri gerçekleştirdik, çok acil ameliyatlar yapmak zorunda kaldık. İki yıl önceye dönüp baktığımızda ülkece ne kadar büyük bir seferberliğin içine girdiğimizi net bir şekilde görebiliyoruz, birlik ve beraberlik duygumuz bizi çok güçlü kıldı. Biz de buradan desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz, Allah ülkemize bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.