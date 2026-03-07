İstanbul Fatih'te boşanma aşamasındaki eşi Semiha Deniz'i (33) 14 yaşındaki kızını almaya gittiği okulun önünde silahla vurarak öldüren Emrah Deniz (44) motosikletle kaçtı. Polis, katil zanlısını suç aleti silahla birlikte yakaladı. İfadesinde çocuklarını görmek için okulun önüne gittiğini öne süren Emrah Deniz, eşiyle tesadüfen karşılaştığını söyledi.

İLK TARTIŞMA BALDIZIYLA

Okul yakınında baldızıyla tartıştığını, tartışma sırasında Semiha Deniz'in araya girerek cep telefonuyla görüntü çekmeye başladığını iddia eden cani koca, cinayet anını şöyle anlattı:"Cep telefonuyla çekmesini engellemek için korkutmak istedim. Silahı kafasına doğru doğrulttum. Tabancanın kurma kolunun çekili olduğunu unutmuştum, kafasına doğru iteklerken bir anda patladı."

'BÖYLE ÖLÜP GİDERSİN'

Görgü tanıklarının anlatımları ise katil zanlısının yalanını gün yüzüne çıkardı. Bir esnaf, "Motorla gelen adam kadına 3 el ateş etti, bir el direkt kadının başına geldi. Kadın bir anda yere düştü. Sonra motosiklete binip gitti. Gitmeden önce 'Akıllı olmazsan böyle olur işte, böyle ölüp gidersin' diye bağırdı" ifadelerini kullandı.

10'DAN FAZLA UZAKLAŞTIRMA

Çiftin amca çocukları olduğu, 2011 yılında evlendikleri ve iki kız çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Cenazede konuşan ağabey Yunus Deniz, "Kız kardeşim 10 defadan fazla uzaklaştırma kararı aldı. Her seferinde suç duyurusunda bulundu" dedi. Katil zanlısı hakkında 8 Ocak'ta verilen iki aylık uzaklaştırma kararının bulunduğu ve bitmesine 3 gün kala cinayetin işlendiği ortaya çıktı. 7'den fazla suç kaydı olan Emrah Deniz'in daha önce de 15 ay cezaevinde yattığı öne sürüldü.