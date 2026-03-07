İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Unuttum'' savunması çöktü! Eş katili caniden pişkinlik
Güncel

''Unuttum'' savunması çöktü! Eş katili caniden pişkinlik

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi Semiha Deniz'i sokakta katleden cani Emrah Deniz, 'Silahın kurma kolunu çektiğimi unutmuştum, bir anda patladı' sözleriyle kendini savunmaya çalıştı. Görgü tanıkları ise “3 el ateş etti” diyerek katil zanlısını yalanladı.

İHA7 Mart 2026 Cumartesi 08:59 - Güncelleme:
''Unuttum'' savunması çöktü! Eş katili caniden pişkinlik
ABONE OL

İstanbul Fatih'te boşanma aşamasındaki eşi Semiha Deniz'i (33) 14 yaşındaki kızını almaya gittiği okulun önünde silahla vurarak öldüren Emrah Deniz (44) motosikletle kaçtı. Polis, katil zanlısını suç aleti silahla birlikte yakaladı. İfadesinde çocuklarını görmek için okulun önüne gittiğini öne süren Emrah Deniz, eşiyle tesadüfen karşılaştığını söyledi.

İLK TARTIŞMA BALDIZIYLA

Okul yakınında baldızıyla tartıştığını, tartışma sırasında Semiha Deniz'in araya girerek cep telefonuyla görüntü çekmeye başladığını iddia eden cani koca, cinayet anını şöyle anlattı:"Cep telefonuyla çekmesini engellemek için korkutmak istedim. Silahı kafasına doğru doğrulttum. Tabancanın kurma kolunun çekili olduğunu unutmuştum, kafasına doğru iteklerken bir anda patladı."

'BÖYLE ÖLÜP GİDERSİN'

Görgü tanıklarının anlatımları ise katil zanlısının yalanını gün yüzüne çıkardı. Bir esnaf, "Motorla gelen adam kadına 3 el ateş etti, bir el direkt kadının başına geldi. Kadın bir anda yere düştü. Sonra motosiklete binip gitti. Gitmeden önce 'Akıllı olmazsan böyle olur işte, böyle ölüp gidersin' diye bağırdı" ifadelerini kullandı.

10'DAN FAZLA UZAKLAŞTIRMA

Çiftin amca çocukları olduğu, 2011 yılında evlendikleri ve iki kız çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Cenazede konuşan ağabey Yunus Deniz, "Kız kardeşim 10 defadan fazla uzaklaştırma kararı aldı. Her seferinde suç duyurusunda bulundu" dedi. Katil zanlısı hakkında 8 Ocak'ta verilen iki aylık uzaklaştırma kararının bulunduğu ve bitmesine 3 gün kala cinayetin işlendiği ortaya çıktı. 7'den fazla suç kaydı olan Emrah Deniz'in daha önce de 15 ay cezaevinde yattığı öne sürüldü.

  • Semiha Deniz
  • kadın cinayeti
  • fatih

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.