04 Mart 2020 Çarşamba 09:41 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 09:41

Birçok film ve dizi projelerinde yer alan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Uraz Kaygılaroğlu nereli? Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Pis Yedili isimli gençlik dizisinde Can karakteriyle tanıdığımız Uraz Kaygılaroğlu son olarak “Karakomik Filmler” ve “Eltilerin Savaşı” isimli sinema filmlerinde yer. Uraz Kaygılaroğlu ayrıca Sefirin Kızı isimli dizide Gediz karakterine hayat veriyor. Uraz Kaygılaroğlu'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 Balıkesir doğumlu Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Show TV’de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv’de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır. TRT 1’de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D’de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1’de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye’de ve Azerbaycan’da popüler olan “Baba Candır ” dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1’de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV’de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. Şu anda Star TV’ de yayınlanan Sefirin Kızı’ dizisinde Gediz rolünü oynamaktadır. Haziran 2014 yılında Melis İşiten’le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016’da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.

OYNADIĞI FİLMLER

Eltilerin Savaşı (2020)

Karakomik Filmler (2019) – Ethem

Çakallarla Dans 5 (2018) – Kuzen Volki (Sinan)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) – Selim

Bamsı Beyrek (2016) – Bamsı beyrek

Dönerse Senindir (2016) – Kurt

Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)

Ejder Kapanı (2009)

Mezuniyet (2009)

OYNADIĞI DİZİLER

Sefirin Kızı (2019-) – Gediz

Aynen Aynen (2019) – Emir

Ege’nin Hamsisi (2018) – Deniz Çınar

Masum Değiliz (2018) – Mert

Klavye Delikanlı’ları (2017) – Volkan (Kuzen Volki)

Baba Candır (2015-2017) – Haluk Güney

Yedi Güzel Adam (2014) – Adil Erdem Bayazıt

Eski Hikâye (2013) – Ömer

Harem (2012) – Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2013) – Canburger

Es Es (2009-2010) – Fethi

Canını Sevdiğiminin İstanbul'u (2009) – Ferhat

Milyonda Bir (2008) – Berke