Başkan Erdoğan, Kral Abdullah ile görüştü... Bölgesel gelişmeler masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Başkan Erdoğan, Kral Abdullah ile görüştü... Bölgesel gelişmeler masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan İletişim Başkanı Duran, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak" ifadelerini kullanmıştı.

