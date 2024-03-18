İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2024 Pazartesi / 9 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2999
  • EURO
    35,2049
  • ALTIN
    2241.22
  • BIST100
    8718.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ürdün'de Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı
Güncel

Ürdün'de Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Ürdün'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında anma etkinliği düzenlendi.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 18:31 - Güncelleme:
Ürdün'de Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı
ABONE OL

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlik, başkent Amman'a 30 kilometre uzaklıktaki Salt kentinde bulunan Türk Şehitliği Anıtında gerçekleşti.

Etkinliğe, Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Askeri Ataşe Albay Cem Türker, elçilik çalışanları ile bazı büyükelçi ve diplomatlar katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Ürdün Kraliyet Marşı okundu. Ardından konuklar ve diplomatlar Türk Şehitliği Anıtına çelenk bıraktı.

Etkinlik kapsamında konuşma yapan Büyükelçi Ozan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da, vatanı ve milleti için canını feda eden, ne zaman ve nerede şehitlik mertebesini tattıklarına bakılmaksızın çeşitli ülkelerde şehit düşen tüm yoldaşlarımızı anmak için bir araya geldik." dedi.

Ozan, vatanı ve şehitlerin kanları üstüne kurulan devleti korumanın görevleri olduğunu, Türkiye'de ve tüm dünyada olduğu gibi Ürdün'de de bu sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını kaydetti.

Ozan, "Çanakkale'nin ve vatanın önde gelenlerine, aziz hatıralarına ve vatanın tüm kahramanlarına, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.