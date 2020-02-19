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Ürdünlü çocuğa tokat atmıştı, mahkemede özür diledi

MERSİN'de bir sitede çıkan tartışmada, Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa attığı tokat nedeniyle 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Nadir Kızılbulut, pişman olduğunu belirterek, özür diledi.

DHA19 Şubat 2020 Çarşamba13:03 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:03

Mezitli ilçesinde bir sitede geçtiğimiz yıl 5 Ekim günü, Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada apartman toplantısından çıkarak kalabalığın yanına gelen Nadir Kızılbulut, 5 yaşındaki A.T.O.A.K.'ye tokat attı. Aldığı darbeyle çocuk yere yığılırken, kavga ailelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırırken Kızılbulut'un çocuğa tokat attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tokat attığı çocuğun babası ve ablasını da darp ettiği, evlerinin camını taşladığı öne sürülen Nadir Kızılbulut tutuklandı. Hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Nadir Kızılbulut, geçen yıl 13 Aralık günü görülen ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Davanın ikinci duruşması ise bugün 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

'ÖNCE KARDEŞİMİ SONRA BABAMI DÖVDÜ'

Duruşmada 'tanık' sıfatı ile ifade veren mağdur çocuğun ablası H.K. (17), olayı evin penceresinden izlediğini ve tokat görüntülerini kendisinin çektiğini söyledi. Sanık Kızılbulut'un olay yerine geldikten sonra sorgusuz sualsiz kardeşine tokat attığını anlatan abla, "Erkek kardeşime tokat attıktan sonra kız kardeşime vurdu. Kız kardeşimi 'sizi burada barındırmayacağız' diye tehdit etmiş. Eşi, video çektiğimi görünce kocasına söyledi. Evimizi taşladılar, camlarımızı kırdılar. Sonra babam geldi siteye. Babam kendisi ile konuşmak isterken aralarında tartışma çıktı. Babamın yüzüne yumruk attı. Çok korktuk" dedi.

SANIK ÇOCUKTAN ÖZÜR DİLEDİ

Tutuksuz sanık Nadir Kızılbulut ise, çocuğa attığı tokattan dolayı pişman olduğunu dile getirerek, özür diledi. Kızılbulut, diğer iddiaları ise reddetti. Tanıkların dinlemesinin ardından mahkeme, duruşmayı erteledi.

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