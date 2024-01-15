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Üretim tesisi alev alev yandı: Sanayi sitesinde korkutan yangın

Beylikdüzü'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan hidrolik makine üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede binayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İHA15 Ocak 2024 Pazartesi 06:35 - Güncelleme:
Üretim tesisi alev alev yandı: Sanayi sitesinde korkutan yangın
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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Beysan Sanayi Sitesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana gelen yangında, 2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde hidrolik makine üretim ve depolama tesisi olarak kullanılan bir bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Yangın kısa sürede büyüyerek bina içerisinde ofis olarak kullanılan asma kata sıçradı. Alevler binanın her yanını sardı.

Yangını fark eden şantiye çalışanları itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Çevre ilçelerden su tankerleri de itfaiye ekiplerine yardım için bölgeye sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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