Ürgüp'te öldüren kaza: Patpat ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tarım aracı (patpat) ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

IHA27 Eylül 2025 Cumartesi 21:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Ürgüp'e bağlı Karacaören köyü yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Muzaffer A. yönetimindeki 38 EZ 284 plakalı otomobil, karşı yönden gelen L.A.E. idaresindeki 'patpat' diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patpat sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, patpatta bulunan 3 kişi ve otomobil sürücüsü M.A. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden patpat sürücüsünün cenazesi ise jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

