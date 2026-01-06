İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

Urla'da kaçak gemi sökümü: 3 milyona yakın ceza kesildi

İzmir'in Urla ilçesinde izinsiz şekilde sökümü yapılan hurda gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 850 bin lira para cezası kesildi.

AA6 Ocak 2026 Salı 14:51 - Güncelleme:
Urla'da kaçak gemi sökümü: 3 milyona yakın ceza kesildi
Demircili Koyu'na yaklaşık 5-6 gün önce yanaşan "Gökbey" isimli hurda gemi, işçiler tarafından burada parçalanmaya başlandı. Hurda geminin koyda sökülmeye başlandığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

GECE SAATLERİNDE İŞÇİLER TARAFINDAN PARÇALANDI

Olay yerine gelen ekipler geminin özellikle gece saatlerinde işçiler tarafından parçalandığını tespit edip tutanak tuttu.

Bölgeye gelen İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gemiye çevreyi kirlettiği için 2 milyon 850 bin lira para cezası kesti, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri, kaçak sökümün devam etmemesi amacıyla bölgede nöbet tutuyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Çevrede yaşayan vatandaşlar da geminin bulunduğu alana gelerek duruma tepki gösterdi.

Demircili Mahallesi Muhtarı İbrahim Direk, gemiyi gördükten sonra ilk olarak jandarmaya bilgi verdiklerini, tüm kurumların da gelip gemi ve bölgede inceleme yaptığını söyledi.

"JANDARMA TUTANAK TUTTU"

Gemideki işçilerin gemiyi gece parçaladığını aktaran Direk, "Jandarma tutanak tuttu. Sahil Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri olmak üzere tüm yetkililer geldi. Firma yetkilileri hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Mahallede çiftçilik yapan Mahmut Kiraz da geminin 31 Aralık gecesi geldiğini söyledi.

"GEMİNİN DÖRTTE BİR KISMI NEREDEYSE SÖKÜLDÜ"

Geminin önce açıkta beklediğini daha sonra kıyıya yanaştığını aktaran Kiraz, "Paletli kepçe yardımıyla sahile çektiler. Buraya oksijen tüplerini getirdiler ve gemiyi parçalamaya başladılar. Tam olarak parçalanamadı ama tutanak tutunca bıraktılar. Geminin dörtte bir kısmı neredeyse söküldü." dedi.

Kiraz, bölgenin doğal sit ve turizm alanı olduğunu, gemi sökümü yapılmasını istemediklerini sözlerine ekledi.

