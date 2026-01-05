İSTANBUL 16°C / 10°C
Urla'daki hurda geminin sahipleri hakkında işlem başlatıldı

İzmir'in Urla ilçesi Demircili Sahili'nde deniz içerisinde kaçak olarak sökümü yapıldığı tespit edilen hurda geminin sahiplerine adli işlem başlatıldı.

IHA5 Ocak 2026 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
Urla'ya bağlı Demircili Mahallesi sahilinde sit alanı statüsünde bulunan ve bakir doğasıyla bilinen koyda "Gökbey" isimli hurda bir yük gemisinin denizin içerisinde söküm işlemlerinin yapıldığı fark edildi. Tersane bölgesi olmayan alanda geminin parçalandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, gemide gerçekleştirilen işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Liman Başkanlığı tarafından sorumlular hakkında idari yaptırımlar uygulandı. Gemi sahipleri hakkında ise adli süreç başlatıldı.

Urla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, çevrede asbest ve petrol türevi unsurlar açısından an itibarıyla herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı, yapılacak ilave tespitler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, geminin mevcut alandan kaldırılarak, yasal mevzuata uygun şekilde söküm yapılacak alana ulaştırılması sürecinin, ilgili kurumlarca hassasiyetle takip edildiği ifade edildi.

