Urla'daki yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Yangın ilçeye bağlı Demircili Mahallesi mevkiinde makilik alanda meydana geldi. Saat 13.30'da çıkan yangına 13.38'de ilk müdahaleyi gerçekleştiren İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 4 helikopter, 2 uçak ile havadan, 15 arazöz 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile karadan müdahale ediyor. Yerleşim yerlerinden uzakta olduğu öğrenilen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

ÇIKIŞ SEBEBİ MANGAL

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmalarda yangının mangal yakan T.Ş. ve E.T. tarafından çıkarıldığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınırken, yangından 15 hektar makilik alanın etkilendiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.