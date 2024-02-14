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  • Uruguay'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edilen Naim Kaya ''Çiftlik Bank'' davasında tahliye edildi
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Uruguay'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edilen Naim Kaya ''Çiftlik Bank'' davasında tahliye edildi

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dosyadan yargılandığı dava kapsamında, Uruguay'dan iade edilen Osman Naim Kaya'nın tahliyesine karar verildi.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 13:16 - Güncelleme:
Uruguay'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edilen Naim Kaya ''Çiftlik Bank'' davasında tahliye edildi
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Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Uruguay'dan iade edilen Osman Naim Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklarla bir kısım müştekiler ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Osman Naim Kaya, Uruguay'da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığını belirterek, "Cezamı çektim. Türkiye'de açılan davadan dolayı yurt dışında kaçak olma durumum söz konusu değildir. Benim iadem için yapılan tüm yazışmalara Uruguay devleti cezamın infazı nedeniyle iade edilemediğim hususunda cevap vermiştir. Bu cevaplar Dışişleri Bakanlığından alınabilir." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanık Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık Osman Naim Kaya'nın tahliyesine hükmederek duruşmaları erteledi.

- OLAY

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

- FATİH AYDIN URUGUAY'DA YAKALANIP TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLMİŞTİ

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilen sanık, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan'da İstanbul'a getirilen Osman Naim Kaya, tutuklanmıştı.

- 86 BİN 114 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 5 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Eylül 2023 tarihinde görülen duruşmada ise 4 dosyanın ana davayla birleştirilmesine hükmetmişti.

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