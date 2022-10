U.S. Polo Assn. ile “Doğayı Keşfet”

U.S. Polo Assn. 2022 Sonbahar Koleksiyonu, sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz tatlı serin bir mevsimde, tüm kombinlerde sonbaharın benzersiz tonlarıyla keyif dolu buluşmalar vadediyor. Turuncu, kırmızı, mavi gibi canlı renklerin dikkat çektiği koleksiyonda, sevdiklerinizle geçireceğiniz vakitlerde konforlu hissettirecek hoodieler, eşofman takımları, puffer yelekler ve oduncu gömlekler öne çıkıyor.

USPA erkek koleksiyonunda, bir önceki sezonda olduğu gibi oduncu gömlekler gardıropların vazgeçilmez parçaları arasında yer alacak. Soğuk havalarda konforundan ödün vermeyen USPA erkekleri için kaz tüyü montlar, ince dolumlu, parlak kumaşla hazırlanan montlar ve kapüşonlu puffer yelekler kombinlere eşlik ediyor. 3D örgülü ve baklava desenli trikolar ve trikoların tamamlayıcısı chino pantolonlar sunduğu rahat kalıpları ve esnek kumaşları ile casual görünümler için farklı alternatifler sunuyor. Smart tarz sevenler için ise ince fitilli basic kadife gömlekler ve bu gömleklere eşlik eden denimler ve deri detaylı relax fit pantolonlar öne çıkıyor.

Kadın koleksiyonunda ise saç örgülü regular fit basic trikolardan, crop boy, boğazlı ve geniş kol detayı trikolara kadar geniş bir ürün yelpazesi sezonu karşılıyor. Baklava desenli, 3D örgü ve kollardaki patch detaylı trikolar USPA kadın koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında. Trikolara kombinlerde eşlik eden jogger ve crop flare kalıpların yer aldığı alt giyim grubu ise sezonun trendlerini belirliyor.

USPA Sports koleksiyonunda ise rahatından ödün vermek istemeyen erkekler için kapüşonlu sweatshirt'lere rahat kesim jogger pantolonlar eşlik ediyor. USPA Sports kadın koleksiyonunda ise scuba hoodiler ve sıcak renklerden oluşan baskılı eşofman takımları favoriler arasında bulunuyor.

U.S. Polo Assn. Sonbahar 2022 Koleksiyonu sizleri bu sonbahardaki keşif rotanızı oluşturmaya davet ediyor.

U.S. POLO ASSN. HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890'dan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde polo sporunu desteklemek için kurulmuş kar amacı gütmeyen, dünyanın en eski spor yönetim birliklerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) resmi markasıdır. U.S. Polo Assn., dünya genelinde 1.100'den fazla perakende mağazası ve e-ticaret aracılığı ile 180 ülkede kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarının yanı sıra lisanslı aksesuar, ayakkabı, seyahat ve ev tekstili ürünleri sunmaktadır. License Global dergisinin 2020 yılı "En İyi 150 Küresel Lisans " listesinde 5. en büyük spor lisansörü ve genelde 38. sırada yer alan U.S. Polo Assn. National Football League, National Basketball Association ve Major League Baseball gibi ikonik spor markalarının yanında yerini almıştır. Aydınlı Grup 1997'den beri Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında lisans hakkına sahiptir. Daha fazla bilgi için www.uspoloassn.com adresini ziyaret edebilirsiniz.