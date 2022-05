U.S. Polo Assn. ile ''Sevdiklerinle anı paylaş''

U.S. Polo Assn. 2022 İlkbahar Koleksiyonu, ilkbaharın coşkusunu taşıyan keyifli bir serüvenin kapılarını aralıyor. Koleksiyonda yer alan parçalar sevdiklerimizle en keyifli anıları paylaşacağımız bahar aylarına renk katıyor. Bu sezon pastel renklerin hakim olduğu koleksiyon, kombinlerde bahar tazeliğini taşımayı vadediyor. Kavun, haki, taş, mint ve fuşya renklerinin öne çıktığı parçalar, rengarenk bahar stilini kombinlere taşıyor.



BAHAR HAVASINI DOYASIYA HİSSEDİN



Erkek koleksiyonunda, bahar gardırobunun vazgeçilmezi gömlekler, farklı desen ve kumaşlarla yer alıyor. Armür dokulu ve keten kumaşların hakim olduğu gömlek grubunda ekose desenli ürünler öne çıkıyor. Kışın serin günlerini geride bırakıp tadını çıkarmaya başladığımız bahar havalarına ince montlar eşlik ediyor. File astarlı, kauçuk fermuarlı, kapüşonlu montlarda mavi ve bordo renkler ön plana çıkıyor. Ekose desenlerin hakim olduğu erkek koleksiyonunda apaş ve hakim yakalar bu sezonun favorileri arasında yerini alıyor. Relax fit atlet ve şortlar, bahar aktivitelerinde rahat olmak isteyen USPA erkeklerine konforlu kombin alternatifleri sunuyor.

USPA erkek kombinlerinin bu sezon da vazgeçilmezi denimler açık renk yıkamalı tonlarda ve slim fit formlarıyla karşımıza çıkıyor. Jakarlı, yumuşak tuşeli pantolonlar ise denim pantolonlara oranla daha smart casual bir görünüm yakalamak isteyenlerin favorisi olacak. Baharın ılık rüzgarlarının yerini yaz güneşine bırakmaya hazırladığı günlerde gofre baskılı bermuda şortlara grafikli t-shirtler eşlik ediyor.

İKONİK TARZIN ENERJİK YANSIMALARI



Sezon trendlerinin özgün bir şekilde yorumlandığı USPA kadın koleksiyonunda, saten elbiseler ve dökümlü bluzlar ön plana çıkıyor. Bu sezon üst giyim gruplarında sıklıkla rastlayacağımız dantel işlemeler, USPA kadınının stiline romantik bir dokunuş yapıyor. Vatkanın öne çıktığı kadın koleksiyonunda, oversize ceket ve gömlekler feminen kombinlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Beli büzgülü, metalik garn ipliklerle hareketlendirilmiş formlarda hazırlanan trençkotlar smart casual kombinlerin favorisi olurken, renk yansımalı penye astarlı parklar montlar sportif görünümlere eşlik ediyor. USPA kadınının ikonik stilini yansıtan t-shirtler dokulu, polo yaka, beli lastik büzgülü, kendinden jakarlı ve crop modelleriyle güncel kombin alternatifleri sunuyor. İlkbahar aktivitelerinde konfor sunan alt-üst takımlarda ise batik modeli ön plana çıkıyor. Active kumaş ile hazırlanan şort ve pantolon alternatifleri sezonun trendleri arasında yerini alacak.

Çocuk koleksiyonunda, onların ruhunu yansıtan rengarenk pano desenlere, parça boya pantolon ve şortlar eşlik ediyor. Üç boyutlu, renkli baskılarla oluşturulan t-shirt grubu, USPA miniklerinin bahar kombinlerini hareketlendiriyor. Kız çocuklarda sezonun ritmini güncel desenli örme elbiseler tutarken, erkek çocukta ise rengarenk pike kumaş şortlar öne çıkıyor.

U.S. POLO ASSN. HAKKINDA



U.S. Polo Assn., 1890'dan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde polo sporunu desteklemek için kurulmuş kar amacı gütmeyen, dünyanın en eski spor yönetim birliklerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) resmi markasıdır. U.S. Polo Assn., dünya genelinde 1.100'den fazla perakende mağazası ve e-ticaret aracılığı ile 180 ülkede kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarının yanı sıra lisanslı aksesuar, ayakkabı, seyahat ve ev tekstili ürünleri sunmaktadır. License Global dergisinin 2020 yılı "En İyi 150 Küresel Lisans " listesinde 5. en büyük spor lisansörü ve genelde 38. sırada yer alan U.S. Polo Assn. National Football League, National Basketball Association ve Major League Baseball gibi ikonik spor markalarının yanında yerini almıştır. Aydınlı Grup 1997'den beri Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında lisans hakkına sahiptir. Daha fazla bilgi için www.uspoloassn.com adresini ziyaret edebilirsiniz.