Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için milyonlarca vatandaş sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Uşak'ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,60 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu Yüzde 45,13 oy aldı. Uşak'ta 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenler ilk seçimde oy kullandıkları sandıkta yeniden oy verecekler. Peki Uşak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Uşak Seçim Sonuçları 2023 canlı takip bağlantısı

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI 2023



2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Uşak seçim sonuçları, yasakların kalmasıyla birlikte paylaşılacak. Uşak seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarının sayımı sonucunda belli olacak.

Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anlık oy oranları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star.com.tr seçim sayfasında yer alacak.

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN



Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak olan karar sonrasında seçim verileri yayınlanmaya başlayacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları ve adayların oy oranları seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte netleşecek.

Uşak Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ve 2023 Cumhurbaşkanlığı adayların oy oranlarını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.