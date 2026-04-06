Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, Ankara'daki lüks bir otel odasında 21 yaşındaki belediye personeli sevgilisi S.A. ile birlikte gözaltına alınması CHP'yi karıştırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce "Utandım, özür dilerim, gereği yapılacak" açıklaması yaptı. Ancak aradan geçen 9 günde parti Yalım ile ilgili bir adım atmadı.

AKŞAM'ın, Özgür Özel'in makam aracının 8 milyon TL'lik VIP dönüştürme parasının Uşak Belediyesi kasasından ödendiği haberinin ardından CHP'den hem itiraf hem de tam 9 gün sonra ihraç adımı geldi.

YALIM'I DİNLEDİK

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kesin ihraç istemiyle, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildiğini açıkladı.

Emre, kararın geç gelmesine gerekçe olarak ise "MYK toplantısında bir disiplin işlemi başlatılmasında oy birliği ile karar verilmişti. İki parti meclisi üyesi arkadaşımız cezaevinde Özkan Yalım'ı dinledi, bir rapor hazırladı. Buna göre karar verdik" diye konuştu.

CHP İzmir'de geçmiş dönemlerde ilçe başkanlığı görevinde bulunmuş isimler tarafından kaleme alınan 15 maddelik ortak bildiri kamuoyuyla paylaşıldı. "Hizmet aksamaları rahatsızlık yaratıyor" denilen açıklamada, İzmir seçmeninin artık siyasi karşıtlık üzerinden değil, hizmet ve performans üzerinden değerlendirme yaptığına dikkat çekildi.

AKŞAM, CHP'de yaşanan skandalı belgeleriyle "BELEDİYE KASASINDAN VİPRÜŞVET" manşetiyle duyurmuştu.

CHP'YE İZMİR'DEN 15 MADDELİK UYARI

CHP yönetimi, Özgür Özel'in VIP araç skandalının ardından gazetecilere, söz konusu lüks aracın Özgür Özel'in şahsi malı olmadığını, CHP Genel Merkezi tarafından satın alındığını ve mülkiyetinin partiye ait olduğunu belirtti. Emniyet kayıtlarında aracın Özel'in adına kayıtlı olmasını ise "tahsis prosedürü gereği" olarak yanıtladı. Parti yetkilileri, VIP dönüşüm masrafının Uşak Belediyesi bütçesinden ödenip ödenmediğini incelediklerini söyledi ancak inceleme sonucuyla ilgili bir açıklama yapmadı.